2021/03/28 | 10:48 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني / متابعة للمرة الأولى في التاريخ الطبي، علماء يتمكنون من اختبار لقاح على 33 مريضاً من مركز اتحاد السرطان الألماني DKTK، يستهدف نوعاً من أورام الدماغ، وأشارت البيانات التي تم نشرها في […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص هذا اللقاح الجديد قد ينهي أورام الدماغ السرطانية المركز الخبري الوطني.

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