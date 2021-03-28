القبض على عدد من المتهمين في العاصمة بغداد

2021/03/28 | 10:54 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت مديرية مكافحة إجرام بغداد، اليوم الاحد، عن إلقاء القبض على عدد من المتهمين بقضايا متنوعة في العاصمة.

وقالت المديرية في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "مفارزها القت القبض على ثلاثة متهمين مطلوبين عن جرائم قتل وفق أحكام المادة ٤٠٦ ق.ع في حوادث متفرقة ضمن أعمال مكتب مكافحة إجرام الكرادة، ومكافحة إجرام المدائن، ومكافحة إجرام حي العامل".

وأفادت المديرية بتنفيذ مفارزها أوامر قبض قضائية أخرى بحق عدد من المتهمين المطلوبين بقضايا جنائية مختلفة"، مشيرة الى اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وإحالتهم الى الجهات المعنية".

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