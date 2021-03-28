العراق الاول عالمياً لأكبر موردي النفط الى الهند في شهر شباط الماضي

2021/03/28 | 10:57 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت بيانات حكومية هندية، الاحد، بتقدم العراق الى المرتبة الاولى لأكبر موردي النفط الى الهند، خلال شهر شباط الماضي.واوضحت البيانات، أن “الهند استوردت النفط الخام من العراق بمقدار 2.89 مليون طن او ما يعادل 20 مليونا و230 الف برميل … Readmore

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