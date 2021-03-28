طبيب اخصائي يوجه نداءً عاجلاً الى المواطنين

2021/03/28 | 11:04 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه طبيب اخصائي في مدينة السليمانية تحذيرا خطيرا الى المواطنين بضرورة اتباع التعليمات الصحية للوقاية من الاصابة بفايروس كورونا.

وقال الدكتور هيرش حيدر رئيس فريق مواجهة فايروس كورونا في محافظة السليمانية لـPUKmedia: ان الموجة الحالية لفايروس كورونا اخطر وأكثر قوة من الموجات السابقة.

واضاف: مع الاسف نرى يوميا دخول عدد كبير من المصابين الى المستشفيات وهم في اوضاع صحية غير مستقرة، واذا استمرت الاوضاع كما هي عليه الآن فلن تتمكن المستشفيات من استقبال المرضى خلال الاسابيع المقبلة.

ودعا الدكتور هيرش حيدر، جميع المواطنين الى الالتزام بالتعليمات الصحية للوقاية من الاصابة بفايروس كورونا وزيارة الاطباء والمراكز الطبية عند ظهور اية اعراض اصابة بفايروس كورونا عليهم.

PUKmedia خاص

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