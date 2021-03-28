محافظة بغداد تحدد موعداً لمنح إجازات فتح المطاعم خلال شهر رمضان

2021/03/28 | 11:05 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد حددت محافظة بغداد، موعد تقديم طلبات منح إجازات المطاعم خلال شهر رمضان، معلنة عن شروطها لمنح الاجازات.

ووجهت المحافظة، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، دعوة إلى جميع اصحاب المطاعم الراغبين بالعمل خلال شهر رمضان "مراجعة ديوان المحافظة بغداد/ مكتب النائب الاداري في الطابق الرابع، لتقديم طلباتهم للحصول على إجازة فتح المطعم اعتبارا من تاريخ 24/3/2021ولمدة عشرة ايام".واشارت الى ان "المزايدة ستكون العلنية بتاريخ3/4/2021 ولمدة (4) ايام، فيما سيتم اهمال اي طلب يقدم بعد هذا الموعد وحسب الشروط المبينة ادناه:

- الالتزام التام بمقررات اللجنة العليا للصحة والسلامة.

- عقد ايجار او الملك نافذ.

- المستمسكات الثبوتية الأربعة، او البطاقة الموحدة".

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