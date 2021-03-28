رغم إجراءات الإغلاق.. طلبة الجامعات العراقية يؤدون الامتحانات حضورياً

2021/03/28 | 11:05 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد انطلقت في الجامعات الحكومية والأهلية، اليوم الاحد، الامتحانات النهائية الحضورية للفصل الاول للعام الدراسي.وذكر بيان صادر عن وزارة التعليم، وتلقته (بغداد اليوم)، انه "الوزير نبيل كاظم عبد الصاحب، اشرف على سير الامتحانات الحضورية التي انطلقت اليوم في الجامعات الحكومية والأهلية للعام الدراسي 2020- 2021".وأكد وزير التعليم ضرورة "استكمال متطلبات العملية التعليمية والامتحانات النهائية بما يُؤمن مقومات الرصانة العلمية، والالتزام بتوفير أجواء مناسبة للاختبارات ومراعاة توجيهات وقرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية".وثمن وزير التعليم العالي "الجهود المهمة التي تبذلها الطواقم التدريسية بالجامعات العراقية في ظل التحديات الراهنة كما وأشاد بحرص الطلبة على استمرار التحصيل العلمي وتلقي المعرفة الأكاديمية وإكمال العام الدراسي بنجاح".

وأصدرت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، قرارات عدة، بشأن آلية امتحانات طلبة المدارس والجامعات، فيما أكدت أن إجراء الامتحانات سيكون حضورياً.

وأظهرت وثيقة حصلت عليها (بغداد اليوم) أن "إجراء امتحانات الفصل الأول ونصف السنة سيكون حضورياً وبإشراف الفرق الصحية لوزارة الصحة والبيئة".

ويستمر العراق في مواجهة تفشي وباء كورونا، باجراءات صارمة، وفرض حظر للتجوال شامل وجزئي.

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