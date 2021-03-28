المالية النيابية تستبعد تمرير الموازنة خلال جلسة اليوم

2021/03/28 | 11:07 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استبعد عضو اللجنة المالية النيابية محمد إبراهيم تمرير مشروع قانون الموازنة الاتحادية في جلسة مجلس النواب اليوم الأحد.

وقال إبراهيم إن الخلافات لا تزال مستمرة وأن أغلب المشاكل المتعلقة بالموازنة سياسية والأخرى فنية بالتالي تحتاج إلى تفاهمات حقيقية من أجل الوصول إلى نتيجة والخروج من هذا المأزق مشيرا الى أن البرلمان يمتلك اغلبية قادرة على تمرير الموازنة إلا أنه لا يرغب الذهاب بهذا الاتجاه.

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