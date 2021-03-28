الكاظمي يدعو

2021/03/28 | 11:08 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

قلل رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، الأحد، من خطورة الاستعراض العسكري لميليشيا "ربع الله" في العاصمة بغداد.

وقال الكاظمي في مقابلة صحافية تابعها "الترا عراق"، 28 آذار/مارس، إنّ "الأمور تضخم في السوشيال ميديا، ليس في العراق فقط بل في مختلف دول العالم"، مبينًا أنّ ما حدث في بغداد "محاولة بائسة من مجموعة من الشباب من ضحايا الحروب، من أجل إرباك الدولة وتصفية الخلافات مع رئيس الوزراء وليس مع أطراف أخرى".

وأضاف رئيس الحكومة، "نحن في مرحلة الخروج من غرفة العناية لاستعادة الدولة، وقد اتخذنا قرارًا منذ اليوم الأول بعدم وجود من يريد أن يكون خارج الدولة، الوجود فقط للدولة، ولن نسمح بأي وجود للسلاح".

ورأى الكاظمي، أنّ "ما حصل في العاصمة حالة طبيعية لبلد يعاني من امتدادات ما بعد الحرب ضد داعش"، مشيرًا بالقول "هذه الجماعات ساهمت في تلك الحرب، وهذا السلاح يبحث عن دور للمشاركة، وقد طرحنا مبادرة للحوار، وندعوهم إلى طاولة الحوار".

وشدد رئيس الوزراء، أنّ "اللجوء إلى السلاح لتحقيق المطالب أمر مرفوض"، داعيًا إلى "البحث عن فرصة للحياة والعودة والاستمرار".

كما قال رئيس الحكومة، إنّ "الجيش تعرض لظلم كبير من قبل المحتل الأمريكي، ولكنه بقى قويًا ولديه روح معنوية مرتفعة بعد الحرب ضد داعش"، مؤكدًا أنّ "الجيش العراقي الآن أقوى من الماضي بكثير، وسوف يستعيد قوته وسيفرض الأمن على كل الأراضي العراقية".

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