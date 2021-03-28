محافظة بغداد تصدر تعليمات منح إجازات المطاعم خلال رمضان

2021/03/28 | 11:08 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعاصدرت محافظة بغداد، اليوم الاحد، تعليمات منح إجازات المطاعم خلال رمضان، فيما حددت خمسة شروط ازاء ذلك.وقال اعلام المحافظة في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع): ان "على جميع اصحاب المطاعم الراغبين بالعمل خلال شهر رمضان المبارك مراجعة ديوان المحافظة بغداد/ مكتب النائب الاداري في الطابق الرابع، لتقديم طلباتهم للحصول على إجازة فتح المطعم اعتبارا من تاريخ 24/3/2021 ولمدة عشرة ايام".واضاف ان "المزايدة العلنية ستكون بتاريخ3/4/2021 ولمدة (4) ايام"، مشيرة الى ان "اي طلب يقدم سيهمل بعد هذا الموعد وحسب الشروط المبينة ادناه:1.الالتزام التام بمقررات اللجنة العليا للصحة والسلامة.2.عقد ايجار او الملك نافذ.3.المستمسكات الثبوتية الاربعة، او البطاقة الموحدة.4.إجازة صحية مجددة.5.صورة حديثة عدد (2) لصاحب الطلب.وحدد اعلام المحافظة ارقام هواتف للاستفسار وهي، (0700703483 )، ورقم مقرر اللجنة ( 07708834842 ).

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