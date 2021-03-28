مدرب منتخب إنجلترا يدعو لاعبيه للاقتداء بتييري هنري

2021/03/28 | 11:12 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ قال غاريث ساوثغيت مدرب منتخب إنجلترا، إنه يتعين على لاعبيه التفكير في الابتعاد عن وسائل التواصل الاجتماعي مثلما فعل لاعب منتخب فرنسا السابق تييري هنري تجنبا للتعرض للإساءة.وأغلق هنري حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي في الأسبوع الماضي احتجاجا على الإساءات العنصرية التي تأتي عبر هذه المواقع وعلى عدم قيام المسؤولين عن هذه المواقع […]

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