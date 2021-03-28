وزير النفط يكشف عن اتفاق عملاق مع شركة فرنسية لتطوير حقول الغاز

2021/03/28 | 11:15 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

كشف وزير النفط إحسان عبد الجبار،الأحد، ان العراق يناقش "اتفاقا عملاقا" مع شركة توتال سي أي الفرنسية لبناء منشآت بنية تحتية كبيرة وتطوير حقول النفط وإنتاج الغاز، فيما لفت إلى أن البلاد تحاول تنويع وارداتها من الغاز.

وقال عبد الجبار في حديث صحفي، إن "العراق يناقش اتفاقا عملاقا مع شركة توتال سي أي الفرنسية العملاقة لبناء منشآت بنية تحتية كبيرة وتطوير حقول النفط وإنتاج الغاز".

وأوضح أنه "يتوقع أن يتم الانتهاء من العقد قبل شهر تموز، وسوف تقوم العلاقة مع توتال على استهداف الصناعة منخفضة الكربون والاستيلاء على جميع الغاز المشتعل، ومن المقرر أن تنتج 1 غيغا واط من الطاقة الشمسية في المرحلة الأولى"، مبينا أن "فريقا متخصصا من وزارة النفط سيقود هذه المناقشات مع توتال".

ولفت الوزير، إلى أن "الاتفاق عملاق، وحجم الاستثمار يتجاوز 7 مليارات دولار"، مبينا أن "الشروط، بما في ذلك القرارات السياسية والإدارية للنموذج الاقتصادي الذي يحمي حقوق الطرفين، قد تم الاتفاق عليها بالفعل".

وبين أن "العراق سيخفض وارداته من البنزين وأويل الغاز بنسبة 50% في عام 2021 و90% في عام 2022"، مؤكداً أن "العراق سيحتاج إلى حجم محدود جداً من واردات زيت الغاز لدعم توليد الطاقة".

وأشار عبدالجبار، إلى أن "العراق يشتري الغاز الآن من إيران ويحاول تنويع الواردات من قطر وكازاخستان ومنتجين آخرين".

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