بالصورة: سماء العراق ستشهد ظاهرة فلكية غريبة هذه اليلة

2021/03/28 | 11:15 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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تشهد سماء العاصمة بغداد، ظاهرة فلكية مساء اليوم الأحد.

ونشر المتنبئ الجوي صادق عطية، صورة تظهر احتراق "نيزك في سماء العاصمة بغداد ليلة البارحة".

وقال عطية في توضيح إن "القمر سيكتمل في سماء العراق هذه الليلة عن الساعة التاسعة و48 دقيقة تحديدا".

وأضاف، أن "القمر سوف يكون وقتها في نقطة الحضيض، أي أقرب مسافة من ‎الأرض ليطلق عليه القمر العملاق، مع أن الشهر القادم سيشهد يكون ظهور أكبر قمر عملاق في 2021

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