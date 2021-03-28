بغداد تقرر السماح للمطاعم بالعمل خلال شهر رمضان بشرط

2021/03/28 | 11:24 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ قررت محافظة بغداد، اليوم الأحد، السماح للمطاعم بالعمل خلال شهر رمضان بشرط الالتزام بمقررات اللجنة العليا للصحة والسلامة والحصول على الإجازة.وقالت المحافظة في بيان، إنها “تدعو جميع اصحاب المطاعم الراغبين بالعمل خلال شهر رمضان المبارك الى مراجعة ديوان المحافظة بغداد/ مكتب النائب الاداري في الطابق الرابع، لتقديم طلباتهم للحصول على إجازة فتح المطعم […]

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