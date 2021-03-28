مسن يقود دراجته الهوائية منذ اكثر من 60 عاماً

2021/03/28 | 11:35 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يقوم رجل يبلغ من العمر 80 عاماً بقيادة دراجته الهوائية واستخدامها للتنقل بدلا من السيارات التي يرفض ركوبها ويقول ان الدراجة هي الافضل لصحة الجسم.

الحاج سعدي عزيز يقود دراجته الهوائية في مدينة اربيل منذ اكثر من 60 عاماً، يقول لـPUKmedia: في اقليم كوردستان قيادة الدراجات الهوائية تسير نحو الانخفاض بسبب كثرة عدد السيارات وعدم معرفة الناس بفوائد الدراجة الهوائية، موضحاً ان الدراجة لها فوائد صحية بالاضافة الى فوائدها المادية وتساهم في تقليل الازدحام على الشوارع.

واضاف: منذ سنوات شبابي وانا مولع بقيادة الدراجة الهوائية ومنذ نحو 60 عاما وانا اقود دراجتي الهوائية استخدمها في التنقل بين منزلي وعملي، وسابقا كانت اعداد السيارات قليلة وقيادة الدراجة اسهل بكثير لكن في الوقت الراهن وبسبب الازدحامات وكثرة اعداد السيارات اصبح قيادة الدراجة الهوائية صعبا بشكل كبير.

PUKmedia خاص

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