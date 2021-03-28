تصفيات كأس العالم.. فوز تركيا وهولندا

2021/03/28 | 11:35 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهدت ملاعب القارة العجوز، يوم السبت 27-3-2021، انطلاق مباريات الجولة الثانية لمرحلة المجموعات بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

تركيا 3-0 النرويج

سحق المنتخب التركي مضيفه منتخب النرويج بثلاثية نظيفة، ضمن مباريات الجولة الثانية من المجموعة السابعة بتصفيات كأس العالم “قطر 2022” عن قارة أوروبا.

سجل أهداف تركيا أوزان توفان (هدفين) بالدقيقتين 4 و59، وأضاف كاجلار سويونكو الهدف الثالث للأتراك بالدقيقة 28 من زمن المباراة التي جرت على إستاد لا روزاليدا بإسبانيا.

بهذه النتيجة يعزز منتخب تركيا صدارته للمجموعة السابعة القوية، برصيد 6 نقاط من مباراتين، عقب الفوز في الجولة الأولى على هولندا 4-2.

وأوقعت قرعة تصفيات كأس العالم عن القارة الأوروبية منتخب الطواحين الهولندية في المجموعة السابعة القوية، بجوار منتخبات تركيا والنرويج ومونتينجرو ولاتفيا وجبل طارق.

التشيك 1-1 بلجيكا

انتزع منتخب التشيك نقطة غالية من ضيفه منتخب بلجيكا القوي، خلال مباراتهما في إطار الجولة الثانية للمجموعة الخامسة، بتصفيات كأس العالم عن قارة أوروبا. تقدم منتخب التشيك بهدف في الدقيقة 50 عن طريق المتألق ونجم اللقاء لوكاس بروفورد، لكن روميلو لوكاكو انتزع هدفًا غاليًا بالدقيقة 60، ليضمن نقطة لمنتخب بلاده.

ونجح روميلو لوكاكو في تسجيل هدف رائع بالدقيقة 60، لكن الشياطين فشلوا في استثمار تفوقهم وإحراز هدف الفوز والنقاط الثلاث.

وأوقعت قرعة تصفيات كأس العالم عن القارة الأوروبية منتخب بلجيكا في المجموعة الخامسة المتوازنة، بجوار منتخبات ويلز والتشيك وبيلاروسيا وإستونيا.

البرتغال 2-2 صربيا

فرض منتخب صربيا التعادل على نظيره البرتغال، خلال المباراة التي أقيمت بينهما، في إطار منافسات الجولة الثانية من من المجموعة الأولى لتصفيات كأس العالم 2022 عن قارة أوروبا.

وافتتح دييجو جوتا التسجيل لمنتخب البرتغال في الدقيقة 11 من عمر المباراة، ثم أضاف الهدف الثاني في الدقيقة 36.

بينما سجل هدفي منتخب صربيا ألكساندر ميتروفيتش في الدقيقة 46، ثم أضاف فيليب كوستيتش الهدف الثاني في الدقيقة 60.

ورغم تقدم منتخب البرتغال بهدفين في وقت مبكر من المباراة، إلا أن منتخب صربيا نجح في العودة من جديد وفرض التعادل الإيجابي.

وأوقعت قرعة تصفيات بطولة كأس العالم 2022 عن قارة أوروبا، منتخب البرتغال في المجموعة الأولى بجانب كل من، وأذربيجان وإيرلندا وصربيا ولوكسمبورج، وبتلك النتيجة ارتفع رصيد منتخب البرتغال إلى النقطة 4 في المركز الثاني.

هولندا 2-0 لاتفيا

فاز منتخب هولندا بهدفين نظيفين على لاتفيا، خلال المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب يوهان كرويف، ضمن مباريات الجولة الثانية من تصفيات كأس العالم 2022 عن قارة أوروبا.

وسجل ثنائية منتخب هولندا ستيفن برغيوس في الدقيقة 32 من عمر الشوط الأول، قبل أن يضيف لوك دي يونج الهدف الثاني في الدقيقة 69.

وحقق هولندا الانتصار الأول في مباراة لاتفيا اليوم، بعد الهزيمة أمام تركيا في الجولة الماضية من تصفيات كأس العالم 2022.

وأوقعت قرعة تصفيات كأس العالم عن القارة الأوروبية منتخب الطواحين الهولندية في المجموعة السابعة القوية، بجوار منتخبات تركيا والنرويج ومونتينجرو ولاتفيا وجبل طارق.

بينما تلقى منخب لاتفيا الهزيمة الثانية على التوالي أمام هولندا اليوم، بعد الهزيمة في المباراة الماضية أمام مونتنيجرو.

وتلقى منتخب لاتفيا الهزيمة أمام مونتنيجرو بثنائية نظيفة، خلال المباراة التي جمعت بينهما، ضمن منافسات الجولة الأولى من تصفيات أوروبا المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2022.

PUKmedia متابعة

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