شاهد بالفيديو لحظة مقتل أخطر تجار المخدرات في بغداد

2021/03/28 | 11:35 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشر جهاز الأمن الوطني في العراق، اليوم الأحد، شريطاً مصوراً لعملية المواجهة مع تاجر مخدرات خطير، والتي أسفرت عن قتله في شمال العاصمة بغداد....

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