كشف تفاصيل موافقة مجلس الوزراء على حفر 96 بئراً نفطية من قبل شركة أمريكية في البصرة

2021/03/28 | 11:36 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أقرّ مجلس الوزراء توصية المجلس الوزاري للطاقة بشأن عقد مناقصة لحفر 96 بئرا نفطيا.

ونصت التوصية على إحالة عقد المناقصة ( WQ۰991) لحفر ( 96 ) بئرا باسلوب "تسليم المفتاح" لصالح ( شركة نفط البصرة / اکسون موبيل)، بعهدة شركة ( شلمبرجر ) الأمريكية بمبلغ إجمالي قدره (480.560.597) أربعمئة وثمانون مليونا وخمسمئة وستة وستون ألفا وخمسمئة وسبعة وتسعون دولارا، الذي يقل بنسبة ( 14٬4 %) عن الكلفة التخمينية البالغة ( 561.6 ) مليون دولارًا، وهي في ضمن النسبة المسموحة في التعليمات، وتتحمل وزارة النفط الجوانب الفنية والمالية، ومقدار تناسب مبلغ العقد مع المناقصة، قدر تعلق الأمر بالصلاحية المالية.

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