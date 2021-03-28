مقتل 6 أشخاص في تحطم طائرة بولاية سونورا المكسيكية

2021/03/28 | 11:36 - المصدر: بغداد اليوم

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أعلنت السلطات المكسيكية، الأحد (28 آذار 2021)، مقتل 6 أشخاص وإصابة سابع، إثر وقوع حادث تحطم طائرة صغيرة بولاية سونورا، الواقعة شمال البلاد.

وأفادت وسائل إعلام أمريكية، بأن "الطائرة المنكوبة من طراز (سيسنا)"، موضحة أنها "أقلعت من مدينة (هيرموسيلو) فى ولاية سونورا، وكانت متجهة إلى مدينة توكسون بولاية أريزونا الأمريكية عندما تحطمت بعد وقت قصير من الإقلاع".

وأوضحت الوسائل، أنه "من بين القتلى مسئول التنمية الاقتصادية في حكومة ولاية سونورا، ليوناردو سيسكومانى، كما لقي قائد الطائرة مصرعه في الحادث.



فيما لا يزال سبب تحطم الطائرة مجهولاً وقيد التحقيقات".

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