ميسان تعطل الدوام الرسمي غداً باستثناء مديرية التربية

2021/03/28 | 11:37 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ قررت محافظة ميسان، اليوم الأحد، تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الاثنين، باستثناء مديرية التربية من أجل أداء الامتحانات.وقال مصدر، إن “الحكومة المحلية في ميسان قررت، تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الاثنين في عموم المحافظة”.وأشار المصدر، إلى “استثناء القطاع التربوي من قرار العطلة، بسبب امتحانات نصف السنة للطلبة”.

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