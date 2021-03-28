قوة امنية مشتركة تعثر على 12 وكارا لداعش في كركوك

2021/03/28 | 11:38 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]اعلنت خلية الاعلام الامني، السبت، العثور على 12 وكراً لداعش الإرهابي في كركوك.

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