إحباط محاولة تهريب أدوية بشرية وأجهزة اتصالات في ميناء ام قصر

2021/03/28 | 11:39 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واعأعلنت هيأة المنافذ الحدودية ، اليوم الاحد، إحباط محاولة تهريب أدوية بشرية وأجهزة إتصالات في ميناء ام قصر الأوسط.وذكرت الهيأة في بيان لها تلقته وكالة الانباء العراقية (واع) ،أنه"استناداً إلى المعلومات الواردة من جهاز المخابرات الوطني العراقي تمكن على إثرها منفذ ميناء ام قصر الأوسط من إحباط محاولة تهريب حاويتين تحتويان على أدوية بشرية متنوعة وأجهزة اتصالات نوع موترلا مخالفة لضوابط الاستيراد". واضافت الهيأة خلال البيان أنه" تم إحالة ما تم ضبطه إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".

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