يس عراق: بغداد
تنشر منصة “يس عراق” أسعار الذهب الاجنبي والعراقي، في الأسواق المحلية لليوم الاحد:
في أسواق الجملة لشارع النهر في بغداد، سجل سعر المثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي البيع 350 الف دينار، في حين بلغ سعر الشراء 346 الف دينار.
أما سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي فقد سجل 320 الف دينار، في حين بلغ سعر الشراء 316 الف دينار.
وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصياغة، يتراوح سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 بين 350 الفاً و360 ألف دينار، فيما يتراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 320 الفاً و330 الف دينار.
ويساوي المثقال الواحد (خمسة غرامات).
شارك هذا الموضوع:
مشاركة
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تعرف على اسعار الذهب في الاسواق العراقية اليوم الاحد) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تعرف على اسعار الذهب في الاسواق العراقية اليوم الاحد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).