مطاردة وإطلاق نار في بغداد.. فيديو يوثق لحظة قتل تاجر مخدرات كبير!

2021/03/28 | 11:39 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

نشر جهاز الأمن الوطني، الأحد، مقطعا مصورا يوثق عملية قتل تاجر مخدرات شمالي العاصمة بغداد.

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وأظهر المقطع الذي اطلع عليه "ناس"، (28 آذار 2021)، جانبا من عملية الملاحقة في الأجواء الليلة والاشتباك مع التاجر قبل قتله من قبل جهاز الأمن لوطني.

وأعلنت خلية الإعلام الأمني، أمس السبت، مقتل تاجر مخدرات في العاصمة بغداد.

وقالت الخلية في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (27 آذار 2021) إنه "تمت الاطاحة باحد ابرز واخطر تجار المخدرات والمؤثرات العقلية في العاصمة بغداد".

وأوضحت الخلية، أن "هذا المجرم اقدم على مواجهة القوة المنفذة للواجب، والتي تمكنت من قتله، كما أسفر الحادث عن استشهاد الضابط (سلمان داود كاظم المحياوي) وإصابة آخر".

وأكدت الخلية على ان " القوات الأمنية باقية عيوناً ساهرة وسيوف مشرعة من اجل حماية المجتمع العراقي وتحصينه من العابثين بأمنه، ومحاربة قادة الإرهاب والجريمة المنظمة اينما كانوا".

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