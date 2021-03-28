ثالث محافظة عراقية تعلن تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد

2021/03/28 | 11:46 - المصدر: NRT عربية

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افاد مصدر من محافظة ميسان، الاحد، بتعطيل الدوام الرسمي في دوائر المحافظة يوم غد الاثنين باستثناء دوائر التربية.

وقال المصدر لـ NRT عربية، (28 آذار 2021)، ان "الدوام الرسمي في دوائر محافظة ميسان تم تعطيله باستثناء دوائر التربيةبمناسبة الزيارة الشعبانية".

أعلن محافظ كربلاء، نصيف جاسم الخطابي، السبت، تعطيل الدوام الرسمي يوم الاثنين المقبل بمناسبة الزيارة الشعبانية.

وقال المكتب الاعلامي للخطابي في بيان اليوم، (27 آذار 2021)، انه تقرر ان يكون يوم الاثنين القادم المصادف 29 من شهر اذار الجاري عطلة محلية لدوائر المحافظة، بمناسبة ذكرى مولد الإمام المهدي، وتستثنى الدوائر الامنية والخدمية منها.

وفي وقت سابق من اليوم السبت، أعلن محافظ واسط، محمد جميل المياحي، ان يوم الاثنين المقبل عطلة رسمية باستثناء الطلبة والدوائر الخدمية.

وقال المكتب الاعلامي للمياحي في بيان، ان يوم الأثنين المقبل عطلة رسمية بمناسبة زيارة النصف من شعبان ذكرى مولد الإمام المهدي ونستثني الطلبة لإكمال الإمتحانات.

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