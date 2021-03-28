بشير الحداد: يجب على الكتل البرلمانية عدم استعمال معاداة كردستان وسيلة لتحقيق مآرب سياسية

2021/03/28 | 11:47 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن النائب الثاني لرئيس مجلس النواب العراقي، بشير الحداد، أن أجواء إيجابية تسود قبيل جلسة التصويت على مشروع الموازنة “وجميع الأطراف تريد تمرير الموازنة والتوصل لاتفاق”، مشيراً في الوقت ذاته إلى تأثير “المزايدات السياسية على تمرير مشروع القانون لأنه ذا … Readmore

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