مزاد فتح المطاعم في رمضان.. هل يقع أصحاب المطاعم “في مصيدة”؟

2021/03/28 | 11:48 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

اصدرت محافظة بغداد، اليوم الاحد، تعليمات منح إجازات فتح المطاعم خلال شهر رمضان، كما تجري العادة في كل عام، حيث يقوم اصحاب المطاعم بتقديم طلباتهم والدخول بمزايدة مالية مع محافظة بغداد، لدفع أموال مقابل الحصول على تصريح السماح لفتح المطاعم خلال رمضان وفق شروط.

وقال اعلام المحافظة في بيان ان “على جميع اصحاب المطاعم الراغبين بالعمل خلال شهر رمضان المبارك مراجعة ديوان المحافظة بغداد – مكتب النائب الاداري في الطابق الرابع، لتقديم طلباتهم للحصول على إجازة فتح المطعم اعتبارا من تاريخ 24/3/2021 ولمدة عشرة ايام”.

واضاف ان “المزايدة العلنية ستكون بتاريخ3/4/2021 ولمدة (4) ايام”، مشيرة الى ان “اي طلب يقدم سيهمل بعد هذا الموعد وحسب الشروط المبينة ادناه:

الالتزام التام بمقررات اللجنة العليا للصحة والسلامة.

2.عقد ايجار اوالملك نافذ.

3.المستمسكات الثبوتية الاربعة، او البطاقة الموحدة.

إجازة صحية مجددة.

صورة حديثة عدد (2) لصاحب الطلب.

وحدد اعلام المحافظة ارقام هواتف للاستفسار وهي، (0700703483)، ورقم مقرر اللجنة (07708834842).

إلا أن ما قد يستجد هذا العام، هو وجود جائحة كورونا وتذبذب الموقف الوبائي، ففي الوقت الذي قررت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية قبل نحو اسبوع على فتح المطاعم والمقاهي وتخفيف الاغلاق، من المحتمل جدًا أن تعود اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية لتقرر باغلاق كافة المرافق العامة والمطاعم والمنشآت والعودة للاغلاق بفعل ارتفاع الموقف الوبائي الذي بدأت بوادره تظهر.

وفي حال اغلقت المطاعم في ذلك الوقت في شهر رمضان، تطرح تساؤلات عن مصير التصريح الذي ستحصل عليه المطاعم وتدفع اموالًا والدخول بمزايدات قد تصل لاكثر من 5 ملايين دينار للاجازة الواحدة، ومن ثم لاتستفاد شيء وتغلق المطعم اسوة باؤلئك الذين لم يدفعوا للحصول على اجازة.

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