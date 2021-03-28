بدر تحذر من انفجار شعبي بسبب حكومة الكاظمي

2021/03/28 | 11:50 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذرت كتلة بدر النيابية ، الاحد ، من انفجار شعبي بسبب عناد الحكومة تجاه عدم إرجاع سعر صرف الدولار الى سابق عهده.

وقال عضو كتلة بدر النائب محمد الشبكي إن “اعادة سعر صرف الدولار الى ما كان عليه قرار لا بد منه لان البديل انفجار شعبي قد لايحمد عقباه”.

وأضاف الشبكي، أن “رأي كتلة بدر مع رأي غالبية أعضاء مجلس النواب وهو تخفيض سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي”.

وأوضح أن “الهدف من إرجاع سعر صرف الدولار الى سابق عهده من اجل القضاء على نسبة التضخم في ارتفاع الاسعار “، لافتا إلى أنه “من غير الممكن تمرير الموازنة دون تغيير سعر صرف الدولار”.

وأقر البنك المركزي العراقي ووزارة المالية سعر صرف جديد للدولار الامريكي بـ 145 الف دينار عراقي بعد ان كان 125 الف دينار وسط انتقادات شعبية ونيابية تجاه هذا الإجراء.

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