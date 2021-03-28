الصحة تؤشر استمرار ارتفاع أعداد متلقي لقاح كورونا

2021/03/28 | 11:58 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، زيادة عدد المواطنين المتلقين للقاح فيروس كورونا في عدد من مراكز التطعيم.وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر في تصريح صحفي، إنه “خلال الجولة التفقدية في عدد من المراكز الصحية والمراكز التي خصصت للقاح فيروس كورونا، تمت ملاحظة زيادة في عدد المواطنين المتلقين للقاح لليوم الثاني على التوالي”.[…]

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