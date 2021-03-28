2021/03/28 | 11:59 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محافظ دهوك يلوح بفرض حظر على التجوال هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/03/28 | 11:59.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محافظ دهوك يلوح بفرض حظر على التجوال) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محافظ دهوك يلوح بفرض حظر على التجوال) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).