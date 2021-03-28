مجلس الوزراء يوافق على عدد من مقررات المفوضية العليا للانتخابات لضمان إجراءها بموعدها المقرر

2021/03/28 | 12:02 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت الامانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم الاحد، موافقة المجلس على عدد من مقررات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لاستكمال متطلبات الانتخابات المبكرة، وضمان إجرائها بموعدها المحدد.وذكر بيان لامانة مجلس الوزراء ان “القرارات التي حظيت بموافقة المجلس نصت على زيادة الكميات … Readmore

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