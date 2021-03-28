بنصف مليار دولار.. العراق يحيل مناقصة لشركة اميركية لحفر 96 بئرًا نفطيًا جديدًا

2021/03/28 | 12:04 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

أقرّ مجلس الوزراء، اليوم الأحد، توصية المجلس الوزاري للطاقة بشأن عقد مناقصة لحفر 96 بئرا نفطيا.

وذكرت الأمانة العامة لمجلس الوزراء في بيان أنه “نصت التوصية على إحالة عقد المناقصة ( WQ۰991) لحفر ( 96 ) بئرا باسلوب (تسليم المفتاح) لصالح ( شركة نفط البصرة / اکسون موبيل)، بعهدة شركة ( شلمبرجر ) الأمريكية بمبلغ إجمالي قدره (480.560.597) أربعمئة وثمانون مليونا وخمسمئة وستة وستون ألفا وخمسمئة وسبعة وتسعون دولارا، الذي يقل بنسبة ( 14٬4 %) عن الكلفة التخمينية البالغة ( 561.6 ) مليون دولارًا”.

وأضافت، “هي في ضمن النسبة المسموحة في التعليمات، وتتحمل وزارة النفط الجوانب الفنية والمالية، ومقدار تناسب مبلغ العقد مع المناقصة، قدر تعلق الأمر بالصلاحية المالية”.

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