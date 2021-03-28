تنفيذ حملة تفتيش واسعة في صلاح الدين

2021/03/28 | 12:06 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية شرطة محافظة صلاح الدين اليوم الاحد، تنفيذ حملة تفتيش واسعة تضمنت تنفيذ أوامر قبض صادرة بحق مطلوبين للقضاء.

وبينت المديرية في بيان، أن قوة مشتركة من فوج سوات، والفوج التكتيكي نفذت واجبا لتأمين الحماية لجماعة تجريف الجزرات في قرية البودور بقضاء تكريت، فيما تمكن قسم شرطة تكريت من العثور على عتاد عيار ٢٣ ملم من مخلفات داعش الإرهابي.

وأضافت المديرية، إن مفارز شعبة قوة الواجب وأثناء التفتيش في قاطع المسؤولية بمنطقة الديوم عثرت على قنابر هاون مع قذائف مدفع ١٢٢ ملم وصواريخ قاذفة.

PUKmedia اعلام وزارة الداخلية

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