عرض مونودراما

2021/03/28 | 12:06 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شاركت فرقة هوار المسرحية من مدینة كركوك في مهرجان قرطاج الدولي للمونودراما بدولة تونس بمونودراما الكوردية ( وەک قەقنەس دەسوتێم ) اي ( احترق كالعنقاء ) من تالیف گزیزە عمر و سینۆگرافیا واخراج نجاة نجم والتي جسد في تمثيله الفنانة هوار فارس .

المونودراما عرض يوم امس27 آذار بمناسبة اليوم العالمي للمسرح وبرعاية منظمة حماية اطفال كوردستان .

وفي هذا السياق اشار مخرج المونودراما نجاة نجم عقب عرض المونودراما الی اعجاب الجمهور التونسي والفنانين بالدور الايجابي الذي لعبته الفنانة هوار فارس فوق خشبة مسرح مهرجان القرطاج، من بینهم الفنان العراقي الكبیر نصیر شمة الذي عبر عن اعجابه الشديد بهذه الفرقة الكوردية التي جاءت من كركوك الی تونس، مبارکا الجهود التي بذلت لغرض انجاح اداء المونودراما، داعيا نقابة الفنانين العراقيين دعوتها للفرقة في عرض المونودراما في بغداد .

PUKmedia كركوك / رزكار شواني

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