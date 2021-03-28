بالفيديو.. هدف ملغي يفجر غضب رونالدو في مباراة صربيا والبرتغال

2021/03/28 | 12:07 - المصدر: بغداد اليوم

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تسبب الهدف الملغي للنجم كريستيانو رونالدو في شباك صربيا والذي كان يعني الفوز بنتيجة (3-2) خلال مباراة المنتخبين امس السبت في ثاني جولات تصفيات مونديال 2022 بقطر وانتهت بتعادل إيجابي (2-2)، في غضب عارم لقائد البرتغال الذي ألقى شارة القيادة على الأرض.

وعندما كانت المباراة المقامة على ملعب (النجم الأحمر) في بلجراد، تلفظ أنفاسها الأخيرة والنتيجة تشير للتعادل بين المنتخبين، استقبل رونالدو كرة من اليسار ليصل إليها قبل الحارس المخضرم ماركو ديميتروفيتش، وتتخطى الكرة خط المرمى بشكل واضح قبل أن يتدخل المدافع ستيفان ميتروفيتش ويبعدها.

وبينما كان لاعب يوفنتوس الإيطالي يحتفل بالهدف الثمين والقاتل، لم يتوجه الحكم المساعد نحو منتصف الملعب كإشارة على إحتساب الهدف، وكذلك الحكم، ليستشيط رونالدو غضبا ويعترض بقوة على الحكم المساعد، ليحصل على بطاقة صفراء.

ولم يكن بإمكان الحكم التحقق من صحة الهدف من عدمها، حيث أن تقنية حكم الفيديو المساعد «VAR» لا تُطبَق في مرحلة التصفيات، ليقرر بعدها إنهاء المباراة بالتعادل، ويقوم "الدون" بإلقاء الشارة على الأرض تعبيرا عن غضبه، ويدخل لغرف الملابس باستياء شديد.

وتتقاسم صربيا والبرتغال صدارة المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط، ثم تأتي لوكسمبورج بثلاثة نقاط في المركز الثالث، وخلفهم أذربيجان ثم أيرلندا بدون رصيد.

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