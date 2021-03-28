2021/03/28 | 12:10 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت إحصائيات حكومية صينية جديدة عن العواقب المدمرة لما أدانته الولايات المتحدة ودول أخرى باعتبارها حملة إبادة جماعية ضد مسلمي الإيغور في البلاد، والمتمركزين أساسًا في إقليم شينجيانغ شمال غربي البلاد، وفقا لموقع "صوت أميركا".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("آثار الإبادة".. تراجع حاد في معدل مواليد مسلمي الإيغور) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("آثار الإبادة".. تراجع حاد في معدل مواليد مسلمي الإيغور) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).