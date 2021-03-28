انقاذ فتيات من الابتزاز الالكتروني في 3 محافظات

2021/03/28 | 12:12 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت الشرطة المجتمعية، اليوم الأحد، انقاذ ثلاث فتيات من الابتزاز الالكتروني، في ثلاث محافظات.وذكرت الشرطة، في بيان، أن “مفارز الشرطة المجتمعية في دائرة العلاقات والإعلام بوزارة الداخلية وبثلاث عمليات مختلفة، أنقذت ثلاث فتيات من عمليات ابتزاز الكتروني في محافظات الأنبار وبابل وكركوك”.وأشارت إلى أن “مفارز المجتمعية تمكنت من التوصل للمبتزين ومواجهتهم […]

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