2021/03/28 | 12:17 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فوتو:

منذ 25 دقیقة

527 مشاهدة

اعتقلت قوات البيشمركة مراسل قناة NRT، وريا حمه كريم في منطقة سيد سادق بمحافظة السليمانية، بعد ان كان ذاهبا لنقل تظاهرة لقوات البيشمركة اللواء الخامس في منطقة شارزور.

وقال وريا حمه كريم مراسل NRT قبل اعتقاله (28 اذار 2021)، انه تواصل مع عدد من منتسبي قوات البيشمركة الذين تظاهرو اليوم، مبينا انهم ابلغوني ان الاحتجاجات انتهت ويجب مسح المقاطع المصورة للتظاهرة.

وتظاهر عدد من قوات البيشمركة في ناحية شارزور التابعة لقضاء سيد سادق في محافظة السليمانية للمطالبة بالرواتب.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القوات الامنية تعتقل مراسل NRT في السليمانية) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القوات الامنية تعتقل مراسل NRT في السليمانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).