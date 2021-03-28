ستيفاني أول امرأة تدير مباراة بتصفيات كأس العالم للرجال

2021/03/28 | 12:17 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حققت الفرنسية ستيفاني فرابار، إنجازًا

جديدا أمس السبت، عندما أصبحت أول امرأة

تتولى إدارة مباراة بتصفيات كأس العالم

لكرة القدم للرجال والتي جمعت بين

منتخبي هولندا ولاتفيا في أمستردام،

وانتهت بفوز أصحاب

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