روسيا تسجل أكثر من 9 ألاف إصابة جديدة بكورونا

2021/03/28 | 12:27 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ ارتفع معدل الإصابات اليومية بفيروس كورونا في روسيا بشكل طفيف مع الإعلان اليوم الأحد عن تسجيل 9088 حالة جديدة مقابل 8885 في إحصائية أمس، بينما انخفض عدد الوفيات إلى 336 من 387 أمس.وحسب بيانات المركز الروسي لمكافحة فيروس كورونا، فإن حصيلة الإصابات في البلاد وصلت إلى 4 ملايين و519832 حالة، منها 97740 […]

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