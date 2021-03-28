2021/03/28 | 12:34 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد النيابية: اجتماع ثلاثي قد يحسم التصويت على الموازنة بجلسة اليوم هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/03/28 | 12:34.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاقتصاد النيابية: اجتماع ثلاثي قد يحسم التصويت على الموازنة بجلسة اليوم ) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاقتصاد النيابية: اجتماع ثلاثي قد يحسم التصويت على الموازنة بجلسة اليوم ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).