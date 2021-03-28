محافظ دهوك: الاجراءات الوقائية هي لحماية المواطنين

2021/03/28 | 12:37 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد محافظ دهوك، اليوم الاحد، ان الاجراءات الوقائية التي اتخذتها حكومة اقليم كوردستان هي لحماية المواطنين من مخاطر الاصابة بفايروس كورونا.

وقال محافظ دهوك علي تتر خلال مؤتمر صحفي تابعه PUKmedia: نحن ندعو المواطنين الى الالتزام بالتعليمات الصحية للوقاية من الاصابة بفايروس كورونا، وسنقوم بتشديد الاجراءات الوقائية بسبب ارتفاع نسبة الاصابات بفايروس كورونا.

واضاف: ان الاجراءات الوقائية هي لحماية المواطنين واذا رأينا بان الالتزام ليس بالمستوى المطلوب فسنضطر الى تشديد الاجراءات واغلاق بعض الاماكن المزدحمة وعلى المواطنين مساعدة الحكومة وحماية انفسهم من مخاطر الاصابة بفايروس كورونا.

واوضح: من الممكن ان نتخذ بعض الاجراءات الاخرى المشددة لحماية المواطنين واغلاق بعض الاماكن التي تشكل خطرا وتؤدي الى انتشار فايروس كورونا، وعلى المواطنين ارتداء الكمامات ولايجوز ان يدخل اي شخص الى المحال التجارية الصغيرة والكبيرة دون ارتداء الكمامات.

واشار الى ان الاجراءات التي تطلبها الحكومة من المواطنين ليست صعبة جدا بل هي بسيطة وتتمثل في ارتداء الكمامات، مشددا على ضرورة مراعاة الاجراءات الوقائية وخاصة في المساجد.

وقال محافظ دهوك: سنقوم بمراقبة تنفيذ الاجراءات الوقائية في جميع الاماكن ودوائر الدولة وخاصة في قاعات المطاعم والفنادق وسنقوم بمعاقبة المخالفين.

وتابع: ان نسبة الاصابت بفايروس كورونا في محافظة دهوك وصلت الى 12% يعني من كل 100 فحص هناك 12 اصابة بفايروس كورونا، مشيرا الى ان المستشفيات في محافظة دهوك مكتظمة بالمصابين بفايروس كورونا.

PUKmedia خاص

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