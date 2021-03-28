الموافقة على مقررات للمفوضية لضمان إجراء الانتخابات المبكرة

2021/03/28 | 12:37 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وافق مجلس الوزراء على عدد من مقررات مفوضية الانتخابات، لاستكمال متطلبات الانتخابات المبكرة، وضمان إجرائها بموعدها المحدد.

وبحسب بيان صادر من اعلام المجلس، نصت المقررات التي حظيت بموافقة المجلس على "زيادة الكميات الخاصة بعدة المحطة والمركز والحبر الانتخابي المتعلقة بمكاتب المفوضية في إقليم کوردستان استثناءً من الضوابط رقم 1 الملحقة بتعليمات تنفيذ العقود الحكومية لسنة 2014، وزيادة الكميات الخاصة بطباعة بطاقة الناخب البايومترية وصيانة سيرفرات تحليل البيانات بما لا يزيد على نسبة ( 40 %) بدلا من نسبة ( ۲۰ %) من إجمالي مبلغ العقد".

ووافق مجلس الوزراء على "توصية المفوضية بأن تكون مدة تقديم الاعتراض على الإحالة ( ۷ ) أيام تقويمية بدلا من ( ۷ ) أيام عمل، على أن تلتزم الجهات المعنية بالاعتراض في المفوضية باستقبال الاعتراضات طيلة مدة الاستثناء، بما يضمن تحقيق مصلحة جميع الاطراف، ووفقا للتعليمات والضوابط المعمول بها".

ووفق البيان، "قرر المجلس تأجيل سداد المفوضية العليا المستقلة للانتخابات للرسوم الكمركية الخاصة بالعقود الدولية التي تبرمها لانتخابات مجلس النواب، وشطبها لاحقا".

ونصت مقررات مفوضية الانتخابات "تخويلها صلاحية التعاقد مع خبراء من الموظفين المتقاعدين، من ذوي التخصص والخبرة ( لا يزيد عددهم عن 5) استثناء من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية لسنة 2014".

PUKmedia اعلام مجلس الوزراء

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