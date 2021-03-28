بحادثتين منفصلتين.. إحباط محاولتي انتحار خلال ساعات في بغداد

2021/03/28 | 12:38 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أفاد مصدر أمني، اليوم الأحد (28 آذار 2021)، بإحباط محاولتي انتحار في العاصمة بغداد، واحدة حدثت على جسر الجادرية، والثانية في منطقة الباب الشرقي.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "شخصاً أقدم على محاولة انتحار، عبر رمي نفسه من أعلى جسر الجادرية، لكن دوريات الشرطة تمكنت من إنقاذه".

وأشار إلى أن "شخصاً ثانياً في منطقة الباب الشرقي، أراد أن ينتحر بعد أن وجه سلاحه صوب نفسه لإطلاق النار، إلا أنه تم إنقاذه في اللحظات الأخيرة".

وكثرت حالات الانتحار في الفترة الأخيرة، وخصوصاً بعد تفشي جائحة كورونا في العام الماضي، وإجراءات الإغلاق، وما نجم عنها من مشاكل اقتصادية وعائلية، دفعت بعض "اليائسين" إلى الانتحار، بحسب ما يرى المختصون.

وبين فترة وأخرى، تحدث حالات انتحار في أماكن مختلفة من بغداد، وبعض المحافظات، بعضها يتم إنقاذها وإحباطها، وأخرى تُنفذ وتُسجل حالة انتحار.

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