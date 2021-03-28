سيجري عملية جراحية.. مروان حسين خارج القائمة الآسيوية لفريق الشرطة

2021/03/28 | 12:38 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم/ خاص

أشار مدير إعلام نادي الشرطة حسين الخرساني اليوم الأحد ( 28 آذار 2021)، الى مغادرة لاعب فريق الكرة بالنادي مروان حسين الى بيروت يوم غد الاثنين لإجراء عملية تهشم (الوجنة)، في بيروت.

وقال الخرساني في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن" الفحوصات الأولية لإصابة اللاعب في لقاء أمانة بغداد بملعب كربلاء الدولي الخميس الماضي في منافسات كأس العراق، ظهرت نتائجها في مستشفى زين العابدين بكربلاء بوجود تهشم في عظم الوجنة، الا ان الطبيب المعالج أكد للاعب بأنه لايستطيع اتخاذ اجراءات العلاج قبل زوال الورم الموجود في الوجه".

واضاف،" بعدها أجرى اللاعب الفحوصات الشعاعية وأرسلها لطبيب في بيروت وظهر أنه يتطلب إجراء عملية تجميلية للوجه، حيث أن ادارة النادي قررت تكفل جميع مراحل العلاج في داخل العراق أو خارجه، وتم بالحال اجراء مستلزمات السفر للاعب وسيغادر يوم غد الى بيروت لإجراء العملية".

وبين،" امام ذلك فأن اللاعب أصبح خارج قائمة الفريق ببطولة ابطال آسيا، حيث أن الفريق سيغادر في (14) من شهر نيسان الجاري للدخول بمنافسات البطولة في السعودية".

ويلعب الشرطة العراقي في المجموعة الآسيوية الثالثة الى جانب الدحيل القطري والاهلي السعودي واستقلال طهراق بنظام التجمع بالسعودية خلال شهر نيسان المقبل.

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