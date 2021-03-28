افتتاح خمس مدارس وإحالة 14 مشروعاً شرقي بغداد

2021/03/28 | 12:39 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]افتتح محافظ بغداد، محمد جابر العطا، الأحد، خمس مدارس جديدة في منطقتي العبيدي والمعامل، معلنًا إحالة ١٤ مشروعًا خدمياً في قضاء الزوراء.

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