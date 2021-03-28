وفاة مذيعة إيرانية داخل شقتها والشرطة تمتنع عن توضيح ملابسات الوفاة

2021/03/28 | 12:39 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت وسائل اعلام إيرانية عن العثور على جثة مذيعة داخل شقتها في العاصمة طهران.

وأكدت وكالة ايسنا الإيرانية للأنباء، ان شرطة غربي طهران عثرت على جثة آزاده نامداري، المذيعة ومقدمة البرامج المعروفة في حين امتنعت السلطات عن تقديم أية معلومات او تفاصيل تتعلق بملابسات الوفاة أو الافصاح عن كونها طبيعة أو ناتجة عن جريمة قتل.

وكانت نامداري قد حصلت على شهرة واسعة خلال السنوات الماضية، لتقديمها برنامجا مهما في التلفزيون الرسمي الإيراني، وهو ما جعل صورها واخبارها مادة لمواقع التواصل الاجتماعي في بلادها.

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