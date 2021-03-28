نائب: رفع سعر الدولار سيزيد نسبة الفقر الى 70% في العراق

2021/03/28 | 12:39 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذرت عضو لجنة الخدمات النيابية منار عبد المطلب التداعيات الخطيرة لرفع سعر صرف الدولار.

وكشفت عبد المطلب عن مخاوف من ارتفاع نسبة الفقر في العراق من ثلاثين الى سبعين بالمئة، بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل العملية المحلية، وغياب الحلول المعيشية البديلة للشرائح الفقيرة والمتوسطة، وفي ظل عدم توفير مفردات البطاقة التموينية، وغياب المراقبة عن الاسواق المحلية وتركها حسب قولها بيد التجار والمتلاعبين.

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