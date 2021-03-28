الحبس الشديد لمسؤول عراقي.. وغرامة بقيمة أكثر من 6 مليارات دينار

2021/03/28 | 12:41 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، الأحد، تفاصيل قرار الحكم الوجاهي الصادر بحقِّ مدير بلديَّة في محافظة واسط تسبَّب بإلحاق ضررٍ عمديٍّ بالمال العام، مُبيّنةً أنّ قرار الحكم الصادر بحقه تضمَّن إلزامه بدفع قيمة الضرر الحاصل.

وذكرت دائرة التحقيقات في الهيئة، في بيان، 28 آذار/مارس، أنّ "محكمة جنايات واسط أصدرت قرارًا يقضي بالحبس الشديد لمدير بلديَّة أسبق مُدَّة ثلاثة سنواتٍ؛ استنادًا إلى أحكام المادة (340) من قانون العقوبات"، موضحةً أنّ "القرار تضمَّن إلزام المُدان بدفع قيمة الضرر البالغة (6,200,000,000) مليارات دينارٍ".

وأضاف البيان، أنَّ "تفاصيل القضيَّة تُشير إلى إقدام المُدان خلال مُدَّة تكليفه بمهام مدير بلديَّـة بإعطاء عدم جدوى اقتصاديَّة لقطعة أرضٍ داخل المحافظة تبلغ مساحتها (24) دونمًا تمَّ استملاكها وفق القرار (117 لسنة 2000)".

وتنصُّ المادة (340) من قانون العقوبات العراقي على: "يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات أو بالحبس كل موظف أو مكلف بخدمة عامة أحدث عمدًا ضررًا بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل فيها أو يتصل بها بحكم وظيفته أو بأموال الأشخاص المعهود بها إليه".

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