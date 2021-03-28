هيئة قناة السويس تحدد “المسؤول الأول والأخير” عن أزمة السفينة الجانحة

2021/03/28 | 12:41 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

أعلن رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع، أن قبطان السفينة الجانحة في قناة السويس “إيفر جرين”، هو المسؤول الأول والأخير عن الأزمة، لأنه قائد السفينة.

ولفت ربيع في حديث صحفي إلى أنه “تجري حاليا مناورات الشد في أوقات تلائم ظروف المد والجزر وسرعة الرياح لحل أزمة السفينة الجانحة”.

وأوضح أن قناة السويس تحملت مراكب أكبر من السفينة الجانحة، مضيفا أن “السفينة نفسها مرت في وقت سابق من القناة دون أي مشاكل”، مشددا على أن الجهات المسؤولة في القناة هي التي ستتولى التحقيق في أزمة السفينة الجانحة.

ولفت إلى أن سفن البترول المعطلة بسبب أزمة السفينة الجانحة ليست السبب في ارتفاع أسعار البترول.

من جهة أخرى، قال ربيع إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يقدم اقتراحات يوميا من أجل التعامل مع أزمة السفينة الجانحة، ويتابع أيضا تطورات التعامل مع الأزمة.

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