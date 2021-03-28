الحبس الشديد لمسؤول عراقي سبب أضراراً تقدر بالمليارات

2021/03/28 | 12:41 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت هيئة النزاهة، الأحد، إصدار حكم بـ "الحبس الشديد" لمدير بلدية تسبَّب بضررٍ مقداره (6) مليارات دينار في محافظة واسط.

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وقالت الهيئة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (28 آذار 2021) إن "محكمة جنايات واسط اصدرت قراراً يقضي بالحبس الشديد لمدير بلديَّة أسبق مُدَّة ثلاثة سنواتٍ؛ استناداً إلى أحكام المادة (340) من قانون العقوبات، موضحةً أن القرار تضمَّن إلزام المُدان بدفع قيمة الضرر البالغة (6,200,000,000) مليارات دينارٍ".

واوضحت أن "تفاصيل القضيَّة تُشير إلى إقدام المُدان خلال مُدَّة تكليفه بمهام مدير بلديَّـة بإعطاء عدم جدوى اقتصاديَّة لقطعة أرضٍ داخل المحافظة تبلغ مساحتها (24) دونماً تمَّ استملاكها وفق القرار (117 لسنة 2000)".

وبحسب البيان، "تنص المادة (340) من قانون العقوبات العراقي على أنه: (يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات أو بالحبس كل موظف أو مكلف بخدمة عامة أحدث عمداً ضرراً بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل فيها أو يتصل بها بحكم وظيفته أو بأموال الأشخاص المعهود بها إليه)".

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